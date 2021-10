Zwei Autos nach illegalem Rennen in Dortmund beschlagnahmt

Dortmund. Erneut haben sich junge Fahrer ein illegales Rennen auf dem Dortmunder Innenstadt-Ring geliefert. Autos und Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Nach einem illegalen Straßenrennen sind in Dortmund zwei Autos beschlagnahmt worden. An dem Rennen in der Innenstadt seien am späten Montagabend vier Fahrzeuge beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in Dortmund am Dienstagmorgen.

Zwei der Autos seien gestellt worden, während die anderen beteiligten Wagen entkommen seien. Die Autos der 21 und 20 Jahre alten Fahrer wurden beschlagnahmt. Eine Zivilstreife habe das Straßenrennen zuvor beobachtet. Die Führerscheine wurden den beiden jungen Männern entzogen.

Seit Monaten hat die westfälische Stadt massive Probleme mit der Raserszene. Zwar führte Dortmund Anfang ein abendliches Tempo-30-Gebot auf dem Wallring ein und erhöhte die Polizei ihre Präsenz. Dennoch wird der Wallring vor allem abends und nachts immer wieder als illegale Rennstrecke genutzt.

