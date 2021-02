Zu schnell! Schulbus bei Raserkontrolle in Dortmund gestoppt

Dortmund. Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei Dortmund insgesamt über 100 Verkehrsverstöße registriert - auch ein Schulbus war zu schnell unterwegs.

Das wird teuer für den Fahrer: Ein Schulbus ist am Dienstag in Dortmund bei einer Raser-Kontrolle von der Polizei gestoppt worden. Er war in einer Tempo-30-Zone fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Insgesamt 60 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs (Text-Link), bei 33 Fahrzeugen waren die Personen am Lenkrad nicht angeschnallt - und in elf Fällen hielten die Fahrzeuglenker ein Handy in der Hand, teilte die Polizei Dortmund am Mittwoch mit.

Zu schneller Schulbus: 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg

Der Schulbus, mit einem Schüler als Passagier, war mit mehr als 50 Stundenkilometern von der Polizei erwischt worden, wo höchstens Tempo 30 erlaubt war. Den 63-jährigen Fahrer des Busses erwartet nun ein Fahrverbot von vermutlich einem Monat, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und mindestens 200 Euro Bußgeld, teilte die Polizei mit.

Die Verkehrskontrolle war im Dortmunder Stadtteil Kurl. Von einer Fahrbahnbrücke aus wurde dabei mit einer Kamera auch überwacht, ob Autofahrer den Gurt angelegt hatten. Ebenfalls im Foto hielten die Polizisten die Handy-Verstöße fest, berichtete die Polizei. „Die Anziehungskraft des Handys während der Autofahrt“ machte dabei auch nicht vor Müttern halt, beobachtete die Polizei: „Eine Frau hatte ihr Kleinkind im Wagen sitzen und ließ sich dennoch von ihrem Mobiltelefon während der Fahrt ablenken.“ (Red.)