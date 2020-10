Der Weihnachtsmarkt in Dortmund kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Organisator und Schausteller Patrick Arens bestätigte die Absage am Donnerstag.

Er hofft, anders als im Frühjahr, auf Unterstützung für die Veranstaltungs- und Kirmesbranche.

Lange hatte die Stadt Dortmund am Weihnachtsmarkt 2020 festgehalten. Jetzt steht fest, dass alle Überlegungen und Hygienekonzepte nicht umgesetzt werden. Der Markt in Dortmund fällt aus, wie Veranstalter Patrick Arens im Gespräch mit dieser Redaktion bestätigte. „Jetzt gerade ist es bitter“, sagte Arens hörbar niedergeschlagen. „Es ist wie eine Reise auf hoher See ohne Kompass.“

Er ist selbst Schausteller, in siebter Generation, wie er sagt. „Ich habe mal Fotos von meinem Opa gesehen von Buden vor der zerbombten Reinoldikirche.“ In welche Richtung sich die Situation für die Branche bewegen würde, sei ihm in den letzten zehn Tagen bewusst geworden. „Es war klar, dass Dortmund nicht der einzige Weihnachtsmarkt in Deutschland sein würde.“

Weihnachtsmarkt absagt – Organisator: Pandemie hat sich rasant entwickelt

Trotzdem habe er nicht erwartet, dass sich die Pandemie so schnell so rasant entwickeln würde. Auch die Veranstaltungsbranche sei aktuell „Teil der Weltgeschichte“. Mit Blick auf das bisherige Geschäftsjahr, den ersten Lockdown und den Sommer sagte der Ur-Dortmunder: „Es ist schade, dass man Veranstaltungen so weggewischt hat.“ Anders als im Frühjahr hofft Arens nun auf die von der Landesregierung angekündigten Kompensationszahlungen.

Eine Solidaritätsaktion oder Gutscheine wie es beispielsweise Café im April angeboten haben, wird es für den Dortmunder Weihnachtsmarkt nicht geben. „Wer jetzt ein paar Monate in Kurzarbeit war, der hält das Geld auch zusammen“, sagte Arens. Zum Glück habe die Schaustellerbranche in den vergangenen Jahren wenig wirtschaftliche Probleme gehabt. Am Mittwoch war er noch bei der „Alarmstufe Rot“-Demonstration in Berlin, um auf die Anliegen der Kultur- und Eventbranche aufmerksam zu machen. Vor 14 Tage habe er auch am Gespräch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz teilgenommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund lag am Donnerstag (0 Uhr) laut Robert-Koch-Institut bei 172,2. Es wurden 207 Neuinfektionen gemeldet.

Strengere Corona-Maßnahmen gelten wahrscheinlich ab Montag

Noch am Dienstag hatte sich Norbert Dahmen, Ordnungsdezernent der Stadt Dortmund, optimistisch gezeigt: „Die aktuelle Corona-Schutzverordnung erhält Regeln zur Durchführung von Weihnachtsmärkten.“ Mit dem Freizeitpark „Fundomio“ hätten Dortmunder Schausteller den Nachweis erbracht, eine Veranstaltung coronakonform durchführen zu können. „Auf Basis der jetzigen Verordnung ist alles noch möglich“, sagte Dahmen. Das war vor der Beratung der Länderchefs mit dem Kanzleramt.

Am Donnerstagnachmittag bestätigte ein Sprecher der NRW-Landesregierung, dass die am Vortag von Bund und Ländern gefassten Beschlüsse für einen Teil-Lockdown wahrscheinlich komplett übernommen werden. An Details feile die Landesregierung noch. Die neue Fassung der Corona-Schutzverordnung trete wahrscheinlich am Montag in Kraft.

Keine virtuelle Alternative für den Dortmunder Weihnachtsmarkt

Bereits im September hatte sich die Stadt Dortmund über Regeln Gedanken gemacht, den Weihnachtsmarkt coronakonform durchzuführen. Online-Anmeldungen zum Glühwein-Trinken, Einlass-Kontrollen und eine größere Fläche stehen bei den Planungen im Mittelpunkt. Diese Pläne hat die Stadt mit den verantwortlichen Schaustellern für einen der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands erstellt.

Dass es eine virtuelle Alternative des Dortmunder Weihnachtsmarktes geben wird, kann sich Arens nicht vorstellen: „Das Gefühl eines Weihnachtsmarktes, diese Melange von Glühwein, gebrannten Mandeln und Kerzen, das kann man digital nicht transportieren. Weihnachtsmärkte leben von der Begegnung.“