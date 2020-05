Verschwundene Hündin Emma - Frauchen schöpft neue Hoffnung

Emma lief im Februar nach einem Waldspaziergang in Dortmund-Aplerbeck weg. Seitdem wurde sie immer mal wieder in Herne gesehen, zuletzt in der vergangenen Nacht.

Dortmund/Herne. Die verschwundene Golden-Retriever-Hündin wurde erstmals nach langer Zeit wieder gesichtet. Frauchen Estrella Burgemeister schöpft neue Hoffnung.

Einmal am Tag postet Estrella Burgemeister einen Beitrag auf ihrer Facebook-Seite. Es ist jeden Tag der gleiche seit Anfang Februar: „Emma wird immer noch vermisst“, dazu mehrere Fotos der zweijährigen Golden-Retriever-Dame. Am 8. Februar verschwand die Hündin nach einem Wald-Spaziergang von einem Parkplatz in Dortmund-Aplerbeck. Seit diesem Dienstag schöpft Burgemeister wieder neuen Mut. Ihre Hündin ist in der vergangenen Nacht erneut gesehen worden - wieder in Herne - und zum ersten Mal seit rund vier Wochen.

Burgemeister wird sich heute aufmachen nach Herne, mit denen sprechen, die die zweijährige Hündin gesehen haben, Futterstellen und Kameras aufstellen. Sie gibt nicht auf: „Wir werden immer nach Emma suchen und wenn es das letzte ist, was wir tun“, sagt Burgemeister.

Nach ihrem Verschwinden suchte das halbe Ruhrgebiet nach Emma

Als Emma verschwunden war, suchte kurzfristig das halbe Ruhrgebiet nach ihr. Und im halben Ruhrgebiet wurde sie nach ihrem Verschwinden auch gesehen: In diversen Dortmunder Stadtteilen, in Unna, Bergkamen und Schwerte und immer wieder in Herne. Regelmäßig sind Burgemeister und ihr Mann die Orte abgefahren: „Leider immer vergebens. Die war immer schneller als wir.“ Zwischendurch hatte Burgemeister auch die Vermutung, ein Fremder habe die Hündin einfach mitgenommen.

Dass es vor der heutigen Nacht so lange keine Sichtung gab, hat Burgemeister mitgenommen: „Uns ging es im letzten Monat sehr schlecht.“ „Sie fehlt uns sehr“, hatte sie dieser Redaktion nach dem Verschwinden der Hündin gesagt, „sie ist unser Ein und Alles.“ Jedem Hinweis auf ihren Verbleib ist Burgemeister nachgegangen, hat Flyer aufgehängt, nachts nach Emma gesucht, alles vergebens.

In der Familie gibt es einen „Neuzugang“: Golden Retriever Maxi

Emma war Burgemeisters erste und bislang einzige Hündin. Jetzt gibt es einen „Neuzugang“ in der Familie, den sechsjährigen Golden Retriever Maxi, der ein bisschen Trost spendet: „Aber wir kommen über Emma nicht drüber weg“, sagt Burgemeister. Die Hoffnung auf eine Rückkehr der Hündin hat sie noch nicht aufgegeben. Zurück zu Hause hätte sie nun auch einen Spielkameraden.

Golden Retriever Emma hat goldbraunes Fell, eine Schulterhöhe von rund 60 Zentimetern und wiegt knapp 30 Kilogramm. Die Hündin ist gechipt. Hinweise nach einer Sichtung nehmen Burgemeister unter 0162/4733255 oder ihre Unterstützerin Andreas Siegmund unter 0177/3091600 entgegen.