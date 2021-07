Unfallschwerpunkt A2: Polizei plant mehr Tempokontrollen

Dortmund. Mehr als 30 teils schwere Unfälle auf der A2 bei Dortmund seit 2018 zwingen die Polizei zum Handeln. Tempokontrollen werden massiv verstärkt.

Es war ein Horror-Crash, der sich am 25. Juni auf der A 2 bei Dortmund ereignete: Ein Lkw durchbricht die Mittelleitplanke, mehrere Autos kollidieren. Es gibt zwei Tote, drei schwer und zwei Leichtverletzte. Es war nach Angaben der Autobahnpolizei einer von mehr als 30 teils schweren Unfällen seit 2018 auf einem nur fünf Kilometer langen Streckenabschnitt der A2 zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund/Nordwest und Henrichenburg. Häufige Unfallursache sei erhöhte Geschwindigkeit. Die Autobahnpolizei verstärkt deshalb ab sofort die Tempokontrollen. „Täglich“ sei nun damit zu rechnen.

Erste Messungen hätten „erschreckend hohe Verstöße“ ergeben, teilte die Autobahnpolizei mit. Ein Fahrer sei mit 174 km/h an der neuen Radarmessstelle vorbei gefahren. Erlaubt ist dort Tempo 80.

2700 Autofahrer waren zu schnell unterwegs

An 15 Mess-Tagen zählte die mobile Radaranlage laut Autobahnpolizei in den vergangenen zwei Monaten insgesamt 72.000 Fahrzeuge. 2700 fuhren zu schnell. Auf sie kommt jeweils ein Buß- und Verwarngeld zu. In 536 Fällen droht zusätzlich ein Fahrverbot.

„Die Ergebnisse der Tempo-Messungen und die vielen Unfälle mit Verletzten und Todesopfern zeigen, dass wir in diesem Bereich verstärkt auf das Unfallrisiko durch zu hohe Geschwindigkeit hinweisen und die Geschwindigkeit reduzieren müssen - mit dem Ziel, weitere Unfälle zu vermeiden“, begründet der Erste Polizeihauptkommissar Manfred Blunk als Leiter der Autobahnpolizei in Kamen die verstärkten Kontrollen.

Die meisten schweren Unfälle ereigneten sich in Richtung Oberhausen. Auf dem Abschnitt zwischen Dortmund/Nordwest und Henrichenburg hätten Autofahrer mehrere Autobahnkreuze und auch Staus hinter sich. Blunk sagt: „Hinter dem Kreuz Dortmund/Nordwest öffnet sich der Bereich Richtung Westen wieder, der Verkehr entzerrt sich auf diesen Kilometern - und es wird auf drei übersichtlichen Fahrstreifen dann stark beschleunigt. Genau darin besteht das Unfallrisiko, mit dem wir es zu tun haben.“

Bei Nässe Gefahr durch Aquaplaning

Der Erste Polizeihauptkommissar appelliert an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer und warnt: „Das Tempo entscheidet darüber, ob es bei einem Unfall bei einem Blechschaden bleibt und ob Insassen leicht oder schwer verletzt oder sogar getötet werden.“ Bei Nässe bestehe in diesem Bereich zusätzlich eine Gefahr durch Aquaplaning. Die Polizei und die Autobahn GmbH befänden sich in Gesprächen, um den Unfallschwerpunkt auch mit anderen Maßnahmen zu entschärfen.

Die Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund ist auf 520 Kilometern zuständig. Zu hohes Tempo und zu geringer Abstand zählen seit Jahrzehnten zu den häufigsten Unfallursachen. Die Unfallzahlen sind in den vergangenen Jahren auf diesen 520 Kilometern insgesamt gesunken - jedoch nicht im oben genannten Bereich. (red)

