Verkehr Unfallflucht in Dortmund: Junge lebensgefährlich verletzt

Dortmund. Ein Siebenjähriger ist im Dortmunder Süden angefahren worden. Die Polizei sperrte die Unfallstelle stundenlang und fasste einen Verdächtigen.

Ganz in der Nähe der Höchstener Grundschule im Dortmunder Süden ist es Donnerstagmorgen (15.2.) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto soll einen Jungen (7) angefahren und der Fahrer dann Fahrerflucht begangen haben. Das Kind wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Bereich Wittbräucker Straße/Lührmannstraße war bis kurz vor zwölf Uhr am Mittag wegen der Unfallaufnahme gesperrt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war der Siebenjährige aus Dortmund mit einer Gruppe von Kindern auf dem Weg zur Schule. Er soll über eine grüne Fußgängerampel gegangen sein. Ein dunkler Kombi soll nach Angaben der Polizei Dortmund das Kind erfasst haben. Um die 100 Meter soll der Junge von dem Wagen mitgeschleift worden sein.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen ins Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber landete an der Kreisstraße und brachte den lebensgefährlich verletzten Jungen ins Krankenhaus. Um die vier Stunden war das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei am Unfallort, um den Vorfall so genau wie möglich aufzunehmen - unter anderem mit einem 3D-Scanner und einer Drohne.

Erste Ermittlungen, basierend auf Zeugenbeschreibungen des Autos, führten zu einem 83-jährigen Mann nach Schwerte. Dieser steht im Verdacht, den Unfall verursacht zu haben. Er ist nun auf einer Polizeiwache. Das Auto wurde sichergestellt.

Die Polizei Dortmund sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Hörde unter Telefon 0231/132-14 21. (red)

