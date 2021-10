Unbekannte sprengen Geldautomat der Sparkasse Dortmund

Dortmund. SB-Filiale der Sparkasse Dortmund wird bei Explosion erheblich beschädigt. Die Täter flüchten nach der Sprengung wohl in Richtung A45.

Bislang unbekannte Täter haben in Dortmund einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nun Zeugen: 0231/132-7441.

Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr an der Straße Auf der Linnert. Zeugen meldeten der Polizei zwei Explosionen an dem SB-Automaten der Dortmunder Sparkasse. Laut Polizei wies die Filiale danach erhebliche Schäden auf. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch ein in der Nähe geparkter Pkw.

Täter flüchten wahrscheinlich über die A45

Ersten Zeugenangaben nach hatten sich mindestens zwei dunkel gekleidete Personen mit Masken und Stirnlampen im Bereich der Filiale aufgehalten. Die Täter sollen nach der Explosion in eine schwarze Limousine - möglicherweise einen Audi - eingestiegen sein. Der Wagen soll dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eichlinghofen gefahren sein, wahrscheinlich zur in der Nähe verlaufenden A45.

Ob die Täter Beute gemacht haben, war zunächst unklar. Am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr gab es dann eine weitere Explosion. Experten der Tatortgruppe Sprengstoff des Landeskriminalamts ließen eine noch nicht gezündete Sprengladung der Unbekannten kontrolliert detonieren. (red)

