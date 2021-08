„Sicherung: 6, setzen!“ - Polizist Dortmund stoppt Fahrer

Dortmund. Ohne jede Sicherung transportiert ein 63-jähriger aus Ahlen eine fünf Kilogramm schwere Rolle. „Eine tickende Zeitbombe“, schreibt die Polizei.

„Ladungssicherung: 6, setzen!“ - so überschreibt die Polizei in Dortmund den Fall eines riskanten Transporter-Fahrers, den sie aus dem Verkehr gezogen hat. Ihren Angaben nach wurde der 63-Jährige aus Ahlen am Dienstagmittag auf der B1 in Richtung Bochum gestoppt: Aus dem Beifahrerfenster habe eine lange Rolle heraus geragt - „mit einem Überhang von seitlich rund 40 cm und nach vorne über die Fahrzeugfront hinaus rund 20 cm.“

Die Kontrolle der gefährlichen Ladung auf dem Westfalendamm habe ergeben, dass der Fahrer die rund fünf Kilogramm schwere Rolle nicht gesichert hatte. „Eine tickende Zeitbombe also“, so die Polizei. Während der Fahrt hätte die Ladung nicht nur Fußgänger auf dem Gehweg gefährden, sondern bei einer Vollbremsung auch nach vorne katapultiert werden können.

„Welchen Schaden das angerichtet hätte, das möchten wir uns lieber nicht ausdenken“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung über den Vorfall. Dem Fahrer sei die Weiterfahrt untersagt worden. Außerdem erhalte er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (red)

