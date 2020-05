Schwerverletzter auf der B 54 in Dortmund gefunden

Dortmund. Autofahrer entdeckten am Rand der B 54 einen Schwerverletzten gefunden. Die Polizei vermutet einen Unfall und sucht mögliche Zeugen.

Autofahrer haben auf der Bundesstraße 54 in Dortmund einen schwerverletzten Mann gefunden. Dies teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Ob es zuvor einen Verkehrsunfall gab, ist bislang unklar. Der Vorfall in Höhe des Rombergparks ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen (4- Mai).

Den Ermittlungen der Polizei zufolge lag der Mann gegen 4.20 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schnellstraße, stadtauswärts und etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Rombergpark.

Der 52-jährige Mann aus Dortmund kam laut Mitteilung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und konnte noch nicht befragt werden, weshalb die Polizei dringend Zeugen sucht. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte in der Polizeiwache Mitte unter der Rufnummer 0231-132-1121. (mit dpa)