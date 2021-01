Archivbild. Am 16. Oktober 1993 war die Schülerin Nicole-Denise Schalla in Dortmund ermordet worden. 27 Jahre später kommt es nun zum Prozess.

Prozess Schülerin vor 27 Jahren in Dortmund erwürgt: Urteil erwartet

Dortmund. Vor mehr als 27 Jahren wurde in Dortmund eine Schülerin auf dem Heimweg von einer Bushaltestelle erwürgt. Jetzt wird das Urteil erwartet.

Mehr als 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin in Dortmund will das Dortmunder Schwurgericht am Montag (13.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 56-jährigen Angeklagten lebenslange Haft wegen Mordes beantragt. Der Deutsche soll die damals 16-jährige Jugendliche im Oktober 1993 nachts auf dem Heimweg von einer Bushaltestelle erwürgt und sie anschließend teilweise entkleidet haben.

Der Angeklagte war im Sommer 2018 festgenommen worden. Nachträgliche DNA-Analysen von Tatortspuren hatten damals einen Treffer ergeben. Der Mann ist bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte gegen Frauen vorbestraft. Er bestreitet jedoch, etwas mit der Tat zu tun zu haben. In seinem letzten Wort vor der Urteilsberatung hatte er sich direkt an die Richter gewandt und gesagt: „Ich bin unschuldig. Bitte sprechen Sie mich frei.“ (dpa)