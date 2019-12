Nach dem Vorfall in der RB 53 erwischten Polizisten die drei Verdächtigen im direkten Umfeld des Bahnhofs Aplerbeck-Süd (Symbolbild).

Dortmund. In der Bahn nach Iserlohn geraten vier BVB-Fans in Streit. Ein 28-Jähriger aus Hemer fällt aus dem Zug, als er gegen die Zugtür gestoßen wird.

Schlägerei unter BVB-Fans: Mann fällt aus fahrendem Zug

Ein 28-Jähriger ist nach einem Streit unter Fußballfans in der Regionalbahn 53 nach Iserlohn so heftig gegen die Tür gedrückt worden, dass sich diese öffnete und der Mann aus Hemer ins Gleisbett fiel. Dabei zog sich der 28-Jährige erhebliche Verletzungen zu, er kam ins Krankenhaus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend nach dem Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf kurz vor dem Bahnhof Aplerbeck-Süd. Wie die Bundespolizei mitteilt, waren die vier zunächst verbal aneinander geraten.

Alle am Vorfall Beteiligten sind BVB-Fans

Dann hätten die drei Angreifer den 28-Jährigen geschlagen und mehrfach gegen die Tür der Regionalbahn gestoßen, dass diese aus der Führung sprang. Rund 100 Meter vor vor dem Bahnsteig fiel der 28-Jährige aus dem Zug. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, als der Zug am Bahnsteig zum Stehen kam, flüchteten die drei Verdächtigen.

Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei konnten die drei Männer (25,26,41) aus Beckum und Ennigerloh im näheren Umfeld noch erwischen und vorläufig festnehmen. Laut Polizei standen alle drei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Das Opfer konnte am selben Abend wieder entlassen werden. Bei allen Beteiligten soll es sich um BVB-Fans handeln. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (red/mit dpa)