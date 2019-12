Ein auf der A1 von einem Verkehrsrowdy ausgebremster Lkw-Fahrer hat ein Foto des Vorfalls anscheinend auf seiner persönlichen Facebook-Seite gepostet - mit enormer Resonanz. Mehr als 5000 mal wurde der Beitrag bislang geteilt. Mehr als 300 Kommentare stehen unter dem Posting. „Bitte teilen, vielleicht kennt ihn jemand“, hat der 30-jährige Trucker aus Berlin selbst über den Beitrag geschrieben, den er zwei Tage nach dem Ausraster des unbekannten Autofahrers auf der Autobahn auf seinem öffentlich zugänglichen Profil veröffentlicht hat. Möglicherweise droht ihm dadurch nun selbst Ungemach.

Entschieden antwortet der auf Verkehrsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Arndt Kempgens auf die Frage, ob eine solche Veröffentlichung erlaubt sei: „Nein!“ Es handele sich hier um „einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre“. Unkenntlich gemacht hat der Trucker den Verkehrsrowdy auf seiner Seite nicht. „Das hat schon etwas von Selbstjustiz“, sagt Kempgens. Und das gelte unabhängig von der Schwere einer möglichen Straftat: „Auch ein Mörder hat Persönlichkeitsrechte.“

Richterlicher Beschluss für Öffentlichkeitsfahndung erforderlich

In Deutschland obliegt die Veröffentlichung von Fotos von Tatverdächtigen den staatlichen Ermittlungsbehörden, also Polizei und Staatsanwaltschaft. Erforderlich dafür ist ein richterlicher Beschluss. Der Richter wäge vor einer Entscheidung diverse Faktoren gegeneinander ab, erklärt Rechtsanwalt Kempgens, darunter die Erfolgsaussichten einer Veröffentlichung, die Schwere der Tat, die Dringlichkeit des Tatverdachts und die mögliche Stigmatisierung eines Verdächtigen. „In diesem Fall hat der Mann staatliche Aufgaben in die Hand genommen, ohne die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen.“

Offen ist, welche Konsequenzen dafür drohen könnten. Der Verkehrsrowdy könnte theoretisch irgendwann einmal Schmerzensgeld fordern, wenn er denn jemals ermittelt werden sollte oder er sich meldet und wenn ihm durch die Veröffentlichung ein Schaden entstanden ist. Dass der Trucker das ungepixelte Foto auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, ist auch der Polizei Dortmund seit kurzem bekannt: „Wir prüfen, ob der Verdacht einer Straftat vorliegt“, sagt Sprecherin Nina Kupferschmidt.

Vorfall geschah auf der A1 kurz nach dem Auffahren im Westhofener Kreuz

Strafrechtlich könnte im Fall des Lkw-Fahrers eine Tat nach Paragraf 185 des Strafgesetzbuches vorliegen, also zum Beispiel üble Nachrede, Beleidigung oder Verleumdung. Damit dies von der Polizei überhaupt verfolgt wird, müsste der Betroffene allerdings selbst einen Strafantrag stellen - was in diesem Fall unwahrscheinlich sein dürfte.

Der noch unbekannte Fahrer eines circa zehn Jahre alten VW Passat hatte den Lkw am 26. November gegen 12.30 Uhr kurz nach dem Auffahren im Westhofener Kreuz auf die A1 in Richtung Bremen auf dem rechten Fahrstreifen ausgebremst und dann unter wüsten Beleidigungen versucht, ins Fahrerhaus zu gelangen. Dabei brach sogar eine Türklinke ab. Durch das Filmen des Lkw-Fahrers offenbar verschreckt, ließ der Unbekannte ab, schraubte das hintere Kennzeichen seines Wagens ab und floh.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Sollte die Polizei den Verkehrsrowdy jemals ermitteln können, dürfte ihm ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr drohen. Im blühten bei einer Verurteilung wohl eine saftige Geldstrafe, der Entzug des Führerscheins und eine lange Sperre der Fahrerlaubnis, schätzt Kempgens.

Trotz eines entsprechenden Zeugenaufrufs habe die Polizei Dortmund noch keine Hinweise auf den Unbekannten erhalten, sagt Sprecherin Kupferschmidt. Die Ermittlungen gestalteten sich „schwierig“. Auch die Polizei ist im Besitz des Foto- und Film-Materials, das der Lkw-Fahrer von dem Vorfall gemacht hat. Ob die Behörden dies nach einem richterlichen Beschluss für weitere Ermittlungsansätze nutzen wollen, ließe sich derzeit noch nicht beantworten, sagt Kupferschmidt. Zeugen des Vorfalls können sich weiter bei der Autobahnpolizeiwache in Kamen unter 0231/132-4521 melden.