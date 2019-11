Dortmund. In einer Dortmunder Förderschule klagten Kinder und Erwachsene plötzlich über Atemwegs- und Augenreizungen. Dort wurde Reizgas versprüht.

Reizgas: Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr an Schule

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwoch zu einem großen Einsatz an der Schule an der Marsbruchstraße in Dortmund ausgerückt. Dort hatten zahlreiche Betroffene über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. Darunter waren laut Polizei 33 Kinder und zwei Erwachsene. Elf Schülerinnen und Schüler wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ausgangspunkt des Einsatzes an der Förderschule war offenbar die Pausenhalle. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von Reizgas als Ursache aus. Die Polizei sprach zunächst von einer „verdächtigen Geruchsbelästigung“. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 11.30 Uhr alarmiert. Der Einsatz dauerte bis zum frühen Nachmittag an.

Zwei minderjährige Schüler stehen nach ersten Zeugenbefragungen im Verdacht, das Reizgas versprüht zu haben. Die Schule musste im Zuge des Einsatzes nicht geräumt werden. Die Ermittlungen dauern an.