Razzien in Mülheim und Dortmund gegen Schleuser-Bande

Frankfurt/Mülheim/Dortmund. Bei Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Schleuser-Bande gab es auch Razzien in NRW. Frauen zur Prostitution illegal nach Deutschland geholt.

Bei einer Razzia im Rotlichtmilieu hat die Bundespolizei zwei Verdächtige festgenommen, die Frauen aus China zur Prostitution illegal nach Deutschland gebracht haben sollen. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Hessen, auch in Nordrhein-Westfalen gab es ein Durchsuchungen in Dortmund und in Mülheim an der Ruhr.

Wie die Bundespolizei und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main am Donnerstag mitteilten, handelt es sich bei den Verdächtigen, die in der Nähe von Hanau festgenommen wurden, um eine 43-jährige Deutsche und einen 36-jährigen Chinesen.

Die Beschuldigten sollen mehrere Chinesinnen mit teils gefälschten Ausweisdokumenten den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht und sie dort als Prostituierte beschäftigt haben. Sie sollen die Hälfte der daraus erzielten Einnahmen von den Frauen verlangt und sie auch nicht zur Sozialversicherung angemeldet haben. (dpa)