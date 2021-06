Polizist auf Socken verfolgt und stellt Randalierer-Pärchen

Dortmund. Zu Fuß und auf Socken hat ein Polizist in seiner Freizeit ein Randalierer-Pärchen gestellt. Die beiden verbrachten die Nacht auf der Wache.

Durch einen lautstarken Streit auf der Straße ist ein Polizist in Dortmund in seiner Freizeit auf ein Pärchen (beide 20) aufmerksam geworden - zunächst kein Grund einzuschreiten. Gegen 0.30 Uhr in der Nacht sah der Beamte dann aber, wie der Mann an mehreren Autos die Außenspiegel abtrat. Das Pärchen entfernte sich - und der Polizist fackelte nicht lange.

Auf Socken rannte der Beamte nach draußen und nahm die Verfolgung auf, während er parallel seine diensthabenden Kollegen alarmierte. Im Bereich Rheinische Straße/Emscherbrücke holten die Polizisten das Pärchen ein. Weil der 20-Jährige sich nicht ausweisen wollte, sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Dabei versuchte seine ebenfalls aus Dortmund kommende Begleiterin, die polizeilichen Maßnahmen zu stören.

Frau beleidigte Polizisten „ununterbrochen auf unflätigste Weise“

Laut Polizei leistete sie nicht nur massiv Widerstand, sondern beleidigte die Einsatzkräfte auch „ununterbrochen auf unflätigste Weise“. Sie soll nach den Beamten auch getreten und sie bespuckt haben. Auch der 20-Jährige sei „weiter aggressiv und unkooperativ“ gewesen. Für das Pärchen endete der Abend auf der Wache. Die Nacht verbrachten die beiden im Polizeigewahrsam. Selbst dort habe sich die Frau mit „weiteren Beleidigungen und Angriffsversuchen“ nicht beruhigt.

Inzwischen sind die beiden 20-Jährigen wieder auf freiem Fuß. Den Mann erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Wegen des letzteren Vorwurfs wird sich auch die Frau verantworten müssen. Am Abtreten der Spiegel hatte sie sich nicht beteiligt. (red)

