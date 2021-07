Polizei stoppt Pkw mit 1000 Würstchen und Milchprodukten

Rund 1000 Würstchen und diverse Milch- und Käsetransporte transportierte ein Fahrer auf der A2 in einem VW, der natürlich nicht über eine Kühlung verfügte.

Dortmund/Bönen. Beladen mit 1000 Würstchen und Käse- und Milchprodukten, aber ohne Kühlung, war ein VW Golf auf der A2 unterwegs. Bis die Polizei ihn entdeckte.

Beamte der Autobahnpolizei Dortmund haben auf der A2 einen Pkw aus dem Verkehr gezogen, der bis an die Decke mit Würstchen und Milchprodukten beladen war. Der Fahrer des Wagens hatte die Streife überholt, dabei war die Ladung aufgefallen. Eine Kühlung für die verderblichen Produkte gab es in dem Wagen natürlich nicht.

Die Beamten hatten die Ladung am Mittwochnachmittag durch die Heckscheibe erkannt, berichtete die Dortmunder Polizei am Freitag. Der Fahrer wurde daraufhin auf dem Rastplatz Kolberg bei Bönen kontrolliert. Im Kofferraum und auf der Rückbank des VW Golf mit Bielefelder Kennzeichen zählten die Polizisten rund 1000 eingeschweißte Würstchen, Käse- und Milchprodukte. Die Ware hätte nach Ostwestfalen gebracht werden sollen. So weit kam es nicht.

Laut Autobahnpolizei wurde das Veterinäramt des Kreises Unna informiert. Die verderbliche Ware wird nun vernichtet. Gegen Fahrer und Halter des Wagens wird nun wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen die Lebensmittelhygieneverordnung ermittelt. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund