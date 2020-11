Die Polizei hat in Dortmund einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Er könnte für mehrere Brände verantwortlich sein.

Brandstiftung Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Dortmund fest

Im Zusammenhang mit einem Kellerbrand in Dortmund hat die Polizei einen 34 Jahre alten Mann festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der versuchten schweren Brandstiftung erlassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Geprüft werde auch, ob er für weitere Brände verantwortlich sei. Der Mann mache von seinem Schweigerecht Gebrauch, hieß es weiter.

Mann soll Brand in einem Kellerraum im Oktober gelegt haben

Er wird verdächtigt, für den Brand in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Borussiastraße am 16. Oktober verantwortlich zu sein. Verletzt wurde dabei niemand. Damals hatte die Polizei mitgeteilt, sie prüfe, ob ein Zusammenhang zu einer Brandserie im Dortmunder Westen besteht. (dpa)