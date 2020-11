Obdachloser schlägt bei Streit um Zigarette auf Mann ein

Archivbild. Ein Obdachloser hat am Hauptbahnhof Dortmund einen Passanten angegriffen und verletzt.

Dortmund. Ein Obdachloser soll am Hauptbahnhof Dortmund auf einen Passanten eingeprügelt haben. Der hatte die Bitte nach einer Zigarette zuvor abgelehnt.

Eine offenbar abgelehnte Bitte nach einer Zigarette hat am Dienstagmorgen am Hauptbahnhof Dortmund einen Obdachlosen in Rage gebracht. Der 46-Jährige haben einen Passanten mit den Fäusten angegriffen und zu Boden geschlagen, berichtete die Bundespolizei.

Gegen 6 Uhr hatte der Obdachlose demnach am Haupteingang des Hauptbahnhofes einen 51-jährigen Passanten aus Hamm um einen Zigarette ‘angeschnorrt’. Doch der Wunsch blieb unerfüllt, der Mann aus Hamm lehnte ab, teilte die Bundespolizei mit.

Obdachloser ist „polizeibekannt“

Der Obdachlose sei daraufhin erst weiter gegangen, er sei dann aber zu dem 51-Jährigen zurückgelaufen und habe ihm unvermittelt mit der Faust geschlagen und im Gesicht verletzt. Es kam zum Handgemenge, bei dem dann der 46-Jährige zu Boden stürzte - und sich am Kopf eine stark blutende Platzwunde zuzog, berichtete die Bundespolizei.

Die nahm den Obdachlosen vorläufig fest, nachdem sie einen Rettungswagen alarmierte, dessen Besatzung den 46-Jährigen medizinisch versorgte.

Der Obdachlose sei bereits polizeibekannt, berichtete die Bundespolizei. Nun wird seine Akte weiteren Inhalt erhalten: Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. (dae)

[Die neuesten Infos aus Ihrer Stadt: Hier können Sie unsere kostenlose Newsletter bestellen]