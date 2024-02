Mini kracht gegen Baum - Frau im Auto eingeschlossen

Dortmund. Eine Frau gerät im Dortmunder Süden auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen einen Baum. Die Feuerwehr muss sie aus dem zerstörten Wagen befreien.

Gegen 12.30 Uhr am Donnerstagmittag (15.2.) muss es zu diesem Unfall gekommen sein. Die Feuerwehr wurde kurz nach halb eins gerufen. Eine Frau war mit ihrem Mini auf der Syburger Straße im Dortmunder Süden unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Kreisstraße geriet sie auf die Gegenfahrbahn, krachte dort gegen einen Baum und wurde wieder zurück auf die rechte Straßenseite geschleudert, berichtet die Feuerwehr Dortmund. Es handelte sich um einen so genannten Alleinunfall. Andere Fahrzeuge oder Menschen waren nicht betroffen.

Die Fahrerin war in ihrem Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr musste sie befreien. Die Frau sei laut Feuerwehr wach und ansprechbar gewesen. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Syburger Straße war wegen der Bergung und der Unfallaufnahme bis ungefähr 14.30 Uhr komplett gesperrt, so die Polizei Dortmund.

Möglicherweise medizinische Ursache für Unfallfahrt im Dortmunder Süden

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Nach ersten Erkenntnissen könnte es eine medizinische Ursache geben. Zu Alter und Herkunft der Fahrerin konnte die Polizei Dortmund am Nachmittag noch keine Angaben machen.

Die Feuerwehr war inklusive der Freiwilligen Feuerwehr aus Dortmund-Holzen mit cirka 30 Einsatzkräften am Unfallort. (red)

