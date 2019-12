Lünen: Frau getötet - Sohn (21) gibt Tat bei der Polizei zu

Ein 21-Jähriger hat offenbar seine eigene Mutter getötet. Polizisten fanden die Leiche der 53-Jährigen am Freitag in den Morgenstunden im Haus der Familie in Lünen-Süd. Besonders tragisch: Der Ehemann der Toten und Vater des mutmaßlichen Täters traf kurz nach den Beamten am Tatort ein, er kam von der Nachtschicht zurück nach Hause.

Die bereits durchgeführte Obduktion des Leichnams habe ergeben, dass die Frau durch mehrere Messerstiche im Hals- und Kopfbereich schwerste Verletzungen erlitten habe und letztlich verblutet sei, sagt der zuständige Dortmunder Staatsanwalt Felix Giesenregen. Im Haus der Familie, in dem die Eltern und der Sohn lebten, habe die Polizei mögliche Tatwaffen sicher gestellt.

Sohn auf der Wache: „Ich habe meine Mutter getötet“

Die Tat hat sich Angaben der Ermittler in der vergangenen Nacht ereignet. Der Familienvater hatte das Haus in den Abendstunden verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Der Sohn war nach der Attacke auf seine Mutter mit einem Auto der Familie geflüchtet. In Neumünster in Schleswig-Holstein stellte er sich laut Giesenregen am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr dann auf einer Polizeiwache. „Ich habe meine Mutter getötet“, so soll der 21-Jährige die Tat bereits eingeräumt haben. Sofort alarmierten die Beamten aus Neumünster ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen. Leblos lag das Opfer in dem Haus, als die Polizisten eintrafen.

Der 21-Jährige ist aus polizeilicher Sicht bislang ein „unbeschriebenes Blatt“. Warum er sich ausgerechnet in Neumünster stellte, ist derzeit noch unklar. Offen ist auch, wie es mit ihm weitergeht. Noch befinde sich der junge Mann im Polizeigewahrsam, sagt Giesenregen. Eine psychische Erkrankung sei nicht auszuschließen, sagen die Ermittler. Statt in der Untersuchungshaft könnte er vorübergehend auch in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden. Die auch für Lünen zuständige Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingerichtet, um die weiteren Hintergründe zu klären.