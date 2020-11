Katze steckt mit Kopf in Betonklotz - Feuerwehr rettet Tier

Katze in misslicher Lage. Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einer Tierrettung an einem Waldstück in Dortmund-Somborn alarmiert.

Dortmund. Tierrettung für die Dortmunder Feuerwehr. Eine Katze steckte mit ihrem Kopf in einem Betonklotz fest. Wie die Einsatzkräfte das Tier befreiten.

Neugier ist einer Katze in Dortmund beinahe zum Verhängnis geworden: Das Tier hatte in einem Waldstück in Dortmund-Somborn den Kopf in ein Loch eines Betonblocks gesteckt - und kam nicht mehr heraus. Ein Spaziergänger erkannte die Notlage am Sonntagmorgen und rief die Feuerwehr.

Doch die konnte die Katze auch nicht so leicht befreien. Schließlich griffen die Retter laut Mitteilung zu einer Gleitpaste, die das Fell des in Not geratenen Tiers so rutschig machte, dass es herausgezogen werden konnte.

Weiter hieß es: „Noch bevor die Feuerwehr die Katze in eine Transportbox packen konnte, um sie bei einem Tierarzt untersuchen zu lassen, ergriff sie die Flucht in die Freiheit.“ (dpa)