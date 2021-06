Junge (7) wird von Krankenwagen erfasst und schwer verletzt

In Dortmund wurde ein Junge von einem Rettungswagen angefahren.

Dortmund. Ein siebenjähriger Junge ist am Mittwoch in Dortmund an einer Kreuzung von einem Rettungswagen erfasst und schwer verletzt worden.

Er wollte eine Fußgängerampel bei Grün überqueren und sah den nahenden Rettungswagen offenbar zu spät: An der Kreuzung Provinzialstraße/ Ecke Harpener Hellweg in Dortmund ist ein siebenjähriger Junge am Mittwoch von einem Rettungswagen erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zur Folge hatte sich der Fahrer des Rettungswagens gegen 13.35 Uhr in den Kreuzungsbereich hereingetastet. Gleichzeitig standen drei Jungen an der Fußgängerampel, um die Provinzialstraße in Richtung Westen zu überqueren.

Größeres Fahrzeug könnte Sicht des Jungen behindert haben

Als die Ampel auf grünes Licht umsprang, lief das Kind nach Zeugenaussagen auf die Straße - offenbar ohne den Rettungswagen als mögliche Gefahr zu erkennen. Die Ermittlungen zum genauen Verkehrsunfallhergang dauern noch an. Nach ersten Hinweisen befand sich im Sichtbereich zwischen dem Rettungswagen und dem Jungen auch ein größeres Fahrzeug.

Die Behandlung des Patienten aus dem Rettungswagen und die Weiterfahrt übernahm ein weiteres angefordertes Fahrzeug. Vor Ort war auch ein Team der Feuerwehr zur seelischen Betreuung. Außer dem Kind wurde niemand körperlich verletzt.

