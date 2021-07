Illegales Rennen: Polizei stellt Porsche und Mercedes sicher

Zwei Männer aus Bochum und Herten haben sich in Dortmund ein Rennen geliefert.

Dortmund/Bochum/Herten. Porsche Panamera und Mercedes E 350 D rasen mit 200 km/h durch den Tunnel Wambel, wo Tempo 80 erlaubt ist. Die Polizei zieht sie aus dem Verkehr.

Nach einem illegalen Pkw-Rennen unter zwei 23 und 28 Jahre alten Männern hat die Polizei in Dortmund vier Mobiltelefone, die beiden Führerscheine der Raser und ihre Autos, einen Porsche und einen Mercedes, sicher gestellt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren der Porsche Panamera und der Mercedes E 350 D in der Nacht gegen 1.30 Uhr einer Zivilstreife auf der Bundesstraße 1 wegen rasanter Spurwechsel aufgefalllen. Von dort fuhren sie auf die die B 236 in Richtung Lünen.

Die Männer sollen dann nebeneinander gefahren sein und im Tunnel Wambel stark beschleunigt haben. Laut Polizei erreichten sie in der Spitze 200 Stundenkilometer - erlaubt ist dort Tempo 80. Die Streife blieb ihnen dabei auf den Fersen. Von der B 236 raste das Duo auf die Autobahn 2 in Richtung Oberhausen. Auch dort beschleunigten die Wagen auf 200 Stundenkilometer.

Fahrer sind Autos, Führerscheine und Handys los

Den 28-jährigen Mercedes-Fahrer aus Herten konnten die Beamten aus der Zivilstreife auf dem Rastplatz Ickern kontrollieren und Führerschein, Handy und Wagen einkassieren. Auch das Mobiltelefon des Beifahrers stellte die Polizei sicher.

Den Porsche des 23-Jährigen aus Bochum zog ein Streifenteam der Autobahnpolizei auf der Emscherallee in Dortmund-Mengede aus dem Verkehr. Laut Polizei ist der Fahrer bereits als Teilnahmer eines illegalen Rennens aufgefallen. Auch er ist nun Führerschein, zwei Handys und seinen Wagen los. (red)

