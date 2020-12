Illegale Böller: Klinikum Dortmund behandelt erstes Opfer

Dortmund. Im Dortmunder Klinikum liegt ein Patient mit schwersten Brandverletzungen. Er soll laut Klinik mit illegalen Böllern hantiert haben.

Noch sind es einige Tage bis Silvester – doch schon jetzt meldet die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Klinikums Dortmund ein erstes Opfer durch illegale Böller. Ein junger Mann wurde nach der Explosion in einer Garage mit Verbrennungen dritten Grades auf die Schwerbrandverletzten-Station des Klinikums Dortmund-Nord eingeliefert.

Auslöser der Explosion waren offenbar illegale Böller, die den Sicherheitsstandards in Deutschland nicht genügten und meist im Ausland gekauft werden, so das Klinikum in einer Pressenmitteilung.

„Er hat sich diese schlimmen Verbrennungen gleich auf einem Viertel seiner Körperoberfläche zugezogen. Es wird Monate brauchen, um das zu behandeln. Und der Mann wird sein Leben lang Narben behalten“, erklärt Dr. Fatma Topcuoglu, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Notfallmedizin.

Dortmunder Klinik appelliert: Auf Feuerwerk verzichten

„Wir befürchten, dass in diesem Jahr die Zahl der Böller-Verletzten steigt, da der offizielle Verkauf von Silvesterfeuerwerk in Deutschland ja für dieses Jahr abgesagt wurde und sich nun viele mit illegalen Böllern eindecken“, erklärt Jens-Peter Stahl, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie. Jeder Bürger könne durch Verzicht auf Feuerwerk dazu beitragen, dass die durch die Corona-Krise angespannte Situation in den Kliniken nicht durch Böller-Opfer zusätzlich belastet werden.

Seit mehreren Jahren warnen Dr. Stahl und sein Team vor Silvesterknallern: "Wir können nur immer wieder auf die Gefahren hinweisen, die illegales Feuerwerk sowie der nicht sachgemäße Umgang mit zugelassenem Feuerwerk verursachen kann", so der Mediziner. Seine Tipps: Immer genügend Abstand zum Feuerwerk halten; nie in großen Menschenmengen abfeuern; Feuerwerk (z.B. Raketen) niemals in der Hand zünden; Böller gehören auf den Boden, Raketen in eine Glasflasche. Wenn das Feuerwerk nicht explodiert ist oder gezündet hat, nicht noch einmal versuchen,es zu zünden.