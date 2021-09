Herner greift in der S-Bahn Kontrolleur und Polizisten an

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen einen Herner (23) ein, der nachts in der S-Bahn erst einen Kontrolleur und dann Beamte angegriffen hatte.

Herne/Castrop-Rauxel. Bei einer Fahrscheinkontrolle in der Nacht hat ein Herner in der S 2 einen Kontrolleur angegriffen und verletzt. Dann griff er Polizisten an.

Eine Fahrscheinkontrolle in der S 2 ist außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, griff ein Herner in der Nacht zu Sonntag erst einen Zugbegleiter und später Bundespolizisten an.

Gegen 3 Uhr in der Nacht soll der Mann aus Herne in der von Dortmund nach Castrop-Rauxel durch einen Bahnmitarbeiter nach seinem Fahrschein gefragt worden sein. Kurz vor dem Halt im Hauptbahnhof Castrop-Rauxel soll der 23-Jährige dem Kontrolleur die Maske vom Gesicht gerissen haben und ihn dabei verletzt haben. Gegenüber den eintreffenden Bundespolizisten weigerte er sich, sich auszuweisen, deshalb wollten die Beamten ihn mit zur Wache nehmen. Dagegen leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten.

Auf der Wache, so die Polizei weiter, konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann mit fast 1,7 Promille alkoholisiert war. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen ein.

