Gelsenkirchen: Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger

Gelsenkirchen-Hassel. Ein Autofahrer und Fußgänger sind in Gelsenkirchen aneinandergeraten. Erst fuhr der Twingo-Fahrer jemanden an, dann griff er zum Pfefferspray.

Nach einer Auseinandersetzung am Samstag, 7. November, auf der Polsumer Straße in Gelsenkirchen-Hassel mit zwei leichtverletzten Personen sucht die Polizei einen noch unbekannten Täter.

Gegen 20.40 Uhr überquerten zwei Ehepaare die Polsumer Straße in Höhe der Marler Straße an einer grünen Fußgängerampel. Zeitgleich bog ein schwarzer Twingo von der Marler Straße links auf die Polsumer Straße in Fahrtrichtung Buer ab. Das Auto, besetzt mit zwei Männern, hielt an und ließ die Fußgänger passieren. Plötzlich fuhr der Fahrer allerdings wieder an und streifte einen der Fußgänger am rechten Knie. Der 59-Jährige blieb dabei unverletzt.

Gelsenkirchen: Autofahrer besprüht Fußgänger mit Pfefferspray

Anschließend wurde die Gruppe von dem Fahrer beleidigt und mit Pfefferspray angesprüht. Hierbei erlitten zwei Passanten (59 und 60 Jahre alt) leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Als die Polizei eintraf, hatten sich die beiden Unbekannten bereits mit dem Pkw in Fahrtrichtung Buer entfernt.

Beide Insassen wurden als schlank beschrieben. Der Fahrer trug einen dunklen, der Beifahrer einen hellen Pullover. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu dem 20 bis 30-jährigen Twingo-Fahrer sowie seinem gleichaltrigen Beifahrer geben können. Rufnummern 0209 365 6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365 2160 (Leitstelle).