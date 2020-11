Gelsenkirchen: Nur fünf NRW-Städte zählen mehr Corona-Fälle

Am 13. Oktober stieg der Inzidenzwert in Gelsenkirchen erstmals über 50. Seither sind in der Sieben-Tage-Rückschau immer mehr als mindestens 50 Gelsenkirchener je 100.000 Einwohner neuinfiziert worden. Die Emscherstadt ist – wie viele andere deutsche Städte auch – seit vier Wochen Corona-Risikogebiet. Trotz verschärfter Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus, steigt die Kurve mit den Corona-Fällen seither steil an.

Hauptursache im privaten Bereich vermutet

Nur Duisburg – trauriger Spitzenreiter in dieser Kategorie – und vier andere Städte zählen am Montag (9.11.) mehr bestätigte Fälle je 100.000 Einwohner als Gelsenkirchen. In der Stadt an Rhein und Ruhr gibt es nach Behördenangaben 1446,4 Fälle. Seit Beginn der Pandemie waren dort insgesamt 7127 der rund 501.000 Einwohner an Corona erkrankt. Gütersloh zählt 1390,4, Herne 1321,2, Remscheid 1269,1 und Köln 1266,2 bestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner.

Warum die Zahl der Infektionen in Gelsenkirchen vergleichsweise so hoch ist, ist indes auch der Stadtverwaltung ein Rätsel. Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff versicherte im Gespräch mit der WAZ zuletzt jedenfalls, dass dem Gesundheits- und Ordnungsamt keine größeren Veranstaltungen, Feste oder Zusammenkünfte bekannt gewesen sind, die anderorts immer mal wieder für einen sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen gesorgt haben. Die Hauptursache für die relativ rasche Verbreitung des Virus vermuten die Ämter weiter im privaten, familiärem Bereich.

Zahl der Coronainfektionen und Quarantänen in Gelsenkirchen ist relativ hoch

Während die Stadt die Zahl der aktiven Infektionen am 9. Oktober noch mit 257 angab, listete sie nur einen Monat später, am 9. November, bereits 1178 bestätigte aktive Infektionen. Dass auch die Zahl der unter Quarantäne gestellten Bürger vergleichsweise hoch ist, liegt angesichts des Infektionsgeschehens auf der Hand.

1593 Gelsenkirchener stehen nach Angaben der Stadt am Montag unter Quarantäne. Auch dieser Wert ist in den vergangenen Tagen wieder schnell gestiegen. Der bisherige Quarantäne-Höchstwert wurde zwar am 12. Oktober mit 1814 verordneten Isolationen erreicht, aber zum Vergleich: noch am 4. November waren es 1330 Gelsenkirchener, die unter Quarantäne standen.