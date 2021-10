Gedenkmarsch für „SS-Siggi“ Borchardt zieht durch Dortmund

Dortmund. „Siggi unvergessen“ - so heißt das Motto eines Rechten-Aufmarsches, der am Samstag durch Dortmund zieht. Polizei ist mit großem Aufgebot vor Ort.

Zum Gedenken an die verstorbene Szene-Größe Siegfried Borchardt, besser bekannt als „SS-Siggi“, wollen Rechtsextremisten am Samstag durch Dortmund ziehen. Die Polizei kündigte an, mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften präsent zu sein. Angemeldet habe den Aufzug eine Privatperson aus dem rechtsextremistischen Spektrum, hieß es. Das Motto laute „Siggi unvergessen“. Borchardt war am vergangenen Wochenende nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt mit 67 Jahren in Dortmund gestorben.

Der Anmelder ging gegenüber der Polizei von 250 Teilnehmern aus. Der Aufzug soll ab 14 Uhr von der Dortmunder Innenstadt in Richtung Dorstfeld ziehen und an der Kreuzung Emscher- und Thusneldastraße enden, wo der berüchtigte „Nazi-Kiez“ liegt. Offiziell angemeldet ist die Veranstaltung bis 22 Uhr.

Verkehrsbehinderungen in der westlichen Innenstadt möglich

Geplante Gegenveranstaltungen gebe es bislang unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund und der Partei Die Grünen, sagt die Polizei. Sie rechnet mit weiteren Protesten aus dem linken Spektrum.

Die Polizei kündigte auch an, „mit aller gebotenen Konsequenz gegen Straftäter einzuschreiten“. Für die rechtsextremistische Versammlung gebe es „erneut sehr strenge und umfangreiche Auflagen“.

Die Dortmunder müssen sich laut Polizei ab dem frühen Nachmittag und möglicherweise bis in die Abendstunden in der westlichen Innenstadt sowie auf der Verbindung Rheinische Straße und Dorstfelder Hellweg in Richtung Dorstfeld auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Das gelte auch für den ÖPNV. Die Dortmunder Polizei hat ein Bürgertelefon eingerichtet, das am Samstag ab 10 Uhr unter 0231/132-5555 zu erreichen ist. (red)

