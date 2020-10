Gab es ein illegales Autorennen zwischen Emmerich und Kleve?

Auf dem Abschnitt zwischen der Rheinbrücke Emmerich und Kleve-Kellen soll es am Sonntag zu einem illegalen Autorennen gekommen sein.

Emmerich/Kleve. Rheinbrücke Emmerich bis Kleve: Die Fahrer eines VW Phaeton und eines Seat Kombi sollen sich am Sonntag ein illegales Autorennen geliefert haben.

Haben sich die Fahrer eines VW Phaeton und eines Seat Kombi zwischen der Rheinbrücke Emmerich und dem Ortseingang Kleve ein illegales Autorennen geliefert?Dieser Frage geht derzeit die Polizei Kleve nach.

Ein 50 Jahre alter Autofahrer aus Emmerich war mit seiner Familie am Sonntag, 25. Oktober, gegen 17.15 Uhr noch auf der Emmericher Brücke von beiden Fahrzeugen mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit überholt worden. Auch im weiteren Verlauf der B220 in Richtung Kleve kam es immer wieder zu riskanten Überholmanöver der Fahrzeuge, die offenbar zusammengehören und auch über Sperrflächen fuhren, so die Polizei.

Riskante Fahrweise fiel mehreren Zeugen auf

An der Kreuzung Emmericher Straße/Wilhelmstraße bogen die Fahrzeuge nach links in die Wilhelmstraße ein. Die riskante Fahrweise war im Kreuzungsbereich weiteren Verkehrsteilnehmern in einem Pkw mit Anhänger, einem Lkw sowie dem Fahrer eines roten Pkw mit niederländischen Kennzeichen aufgefallen, die dieses mit entsprechender Gestik kommentierten.

Diese Zeugen, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kleve unter 02821/5040 in Verbindung zu setzen. [In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]