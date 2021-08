In Dortmund muss eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. 1300 Anwohner sind betroffen.

Blindgänger Fliegerbombe in Dortmund muss noch heute entschärft werden

Dortmund. In Dortmund wird noch heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Am Sonntag folgt dann noch eine Groß-Evakuierung.

Update 18.16 Uhr: Die Stadt Dortmund meldet den ersten Zwischenstand aus der Evakuierungsstelle: Derzeit befinden sich 21 Personen. Sieben Krankentransporte sind eingetroffen.

Update 18.01 Uhr: "Die Evakuierungsstelle ist heute im Max-Planck-Gymnasium, Ardeystraße 70-72", teilt die Stadt Dortmund mit. Die Dortmunder Stadtwerke fahren die Sammelstelle mit zwei Bussen an: Diese stehen an den Standorten Heiliger Weg/Kronprinzenstraße und Ernst-Mehlich-Strasse/Heiliger Weg.

Bombe in Dortmund: Buslinie 452 von Entschärfung betroffen

Update 17.37 Uhr: Die Buslinie 452 ist auch von der Entschärfung betroffen. So entfallen später die Haltestellen Bismarckstraße, Moltkestraße, Heiliger Weg und Olgastraße.

Update 17.20 Uhr: Wie die Stadt Dortmund mitteilt, ist die Evakuierung der Anwohner gestartet. Auch die Zufahrtsstraßen in das Evakuierungsgebiet können nun nicht mehr befahren werden.

Bombe in Dortmund: Die wichtigsten Informationen in Kürze

Ein 250-Kilogramm-Bombe muss noch am Mittwochabend entschärft werden.

muss noch am Mittwochabend entschärft werden. Rund 1300 Anwohner müssen wegen der Bombenentschärfung ihre Wohnungen verlassen.

ihre Wohnungen verlassen. Wann die Bombe entschärft werden kann, ist noch unklar.

Bei Bauarbeiten ist am Mittwoch ein 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg an der Straße Heiliger Weg gefunden worden. Die Bombe soll noch heute entschärft werden. Rund 1300 Anwohner sind betroffen. Nach Angaben der Stadt Dortmund wird auch der Außenring des Ostwalls (B54) dafür gesperrt.

Bombe in Dortmund: Kein Zusammenhang zum Kampfmittelfund Schwanenwall

Die Stadt spricht von einem "Spontanfund". Zur Evakuierungs-Maßnahme "Kampfmittelfund Schwanenwall" am Sonntag gebe es keinen Zusammenhang. Der Blindgänger müsse noch am MIttwoch entschärft werden, da die Bombe heute gefunden, bewegt worden und bezündet sei.

Die Grafik zeigt den Radius um den Fundort der Bombe. Foto: Stadt Dortmund

Beide Maßnahmen zusammen durchzuführen, hätte bedeutet, den Bombenverdachtspunkt am Platz von Novi Sad heute bereits freizulegen, so die Stadt. Bei einer Bestätigung des Bombenverdachtspunktes am Schwanenwall hätten dann "kritische Infrastrukturen" wie Seniorenheim, eine Demenzwohngruppe und auch das Gefängnis sofort geräumt werden müssen. Mehr als 7000 Anwohner wären zudem davon betroffen.

Bombe in Dortmund: Am Mittwochabend muss kurzfristig ein Blindgänger entschärft werden. Am Sonntag dann wartet die nächste Evakuierung auf einige Bewohner der Dortmunder Innenstadt. (Symbolbild) Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Für Menschen, die heute nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, werde eine Evakuierungsstelle im Max-Planck-Gymnasium an der Ardeystraße 70 bis 72 eingerichtet. Die DSW21 richte zwei Busse ein, die die Personen in die Evakuierungsstelle fahren. Die Busse stünden an den Standorten Heiliger Weg/Kronprinzenstrasse und Ernst-Mehlich-Strasse/Heiliger Weg.

Rund 50 Anwohner müssen nach der Evakuierung heute ihre Wohnungen bei dem Großeinsatz am Sonntag wohl erneut verlassen, weil sich der Radius um die möglichen Fundorte der Bomben überschneidet. Eine Zusammenlegung beider Maßnahmen "hätte keine Synergieeffekte gehabt", betont die Stadt Dortmund.

In Essen-Rüttenscheid waren am Dienstagabend zwei Bomben entschärft worden. Der Großeinsatz dauerte rund zehn Stunden. (sk/red)

