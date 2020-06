Ferien: Flughafen Dortmund rechnet mit 140.000 Flugreisenden

Corona in Dortmund. Im Mai gab es am Tag um die sechs bis acht Flugbewegungen am Flughafen Dortmund. In den Sommerferien werden es deutlich mehr.

Dortmund Der Flughafen Dortmund erwartet in den Sommerferien mehr Flüge. Die Auslastung der Flieger wird wegen Corona deutlich geringer sein, als gewohnt.

Der Start der Sommerferien an diesem Freitag führt zu mehr Starts und Landungen am Flughafen Dortmund. Für den Juli rechnet man am Airport mit einem Drittel der Passagiere im Vergleich zum Juli vor einem Jahr - als "Corona" noch ein Bier aus Mexiko war.

Für August hofft man am Flughafen Dortmund auf 50 Prozent des Fluggastaufkommens, vor allem weil dann Wizz-Air zu 18 neuen Zielen startet. "Die Zahl der Flüge wird gar nicht so viel kleiner sein, als vor Corona", sagt Flughafensprecherin Davina Ungruhe am Donnerstag auf Anfrage. Dem vorläufigen Flugplan nach, geht man beim Flughafen von je Tag durchschnittlich etwa 50 Starts und Landungen in den Sommerferien aus. "Zu normalen Zeiten waren es 60 bis 65 Flüge", berichtet Ungruhe.

Flughafen Dortmund: Urlaubsflieger könnten voll werden

Während der Flughafen Dortmund in den Sommerferien 2019 jedoch 385.000 Fluggäste zählte, geht man für diese Ferien von insgesamt höchstens 140.000 aus: "Die Auslastung der Flüge wird wegen Corona zum Teil deutlich sinken", sagt Ungruhe: Flieger nach Palma de Mallorca dürften vermutlich so gut wie voll werden, andere Flugziele, die nicht mit Sommer, Sonne und Strand in Verbindung stehen, dürften dagegen vielleicht halbvoll werden.

Flugreisende müssen wegen Corona mehr Zeit kalkulieren, rät Ungruhe: Check-in und Sicherheitskontrolle werden jetzt drei Stunden vor Abflug öffnen, statt bis dato zwei Stunden. "Die Sicherheitskontrolle wird länger dauern", sagt die Flughafensprecherin. Zudem bittet man Bringer und Abholer, "möglichst das Terminal nicht zu betreten und davor oder im Fahrzeug zu warten", sagt Ungruhe: "Wir wollen, dass sich möglichst wenige Menschen gleichzeitig im Terminal aufhalten".

"Airport Express" soll ab Samstag wieder fahren

Der Flughafen hat sich auf Corona eingestellt: Reisende sollten auf Bodenmarkierungen achten, um Abstandsregeln einzuhalten. Zudem sind viele Bereiche mit Plexigasscheiben geschützt - und im Terminal gilt Maskenpflicht.

Unterdessen zeichnete sich am Donnerstag ab, dass der "Airport-Express, die Busverbindung zwischen Dortmund-Hauptbahnhof und dem Flughafen ab diesem Samstag wohl wieder aufgenommen wird. Der Flughafen ist dann auch wieder von Dortmund aus mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. (dae)