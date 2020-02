Einsatz am Dortmunder Flughafen gegen rechte Szene

Dortmund. Die Polizei hat am Dortmunder Flughafen die Ausreise von Mitgliedern der rechten Szene verhindert. Sie wollten zu einem Treffen nach Sofia.

Bei einem Einsatz am Dortmunder Flughafen hat die Bundespolizei die Ausreise von mutmaßlichen Mitgliedern der rechten Szene nach Sofia zu verhindert. 22 Menschen seien kontrolliert worden. Sie stünden im Verdacht, an einer auch von Rechtsextremisten besuchten Veranstaltung in der bulgarischen Hauptstadt teilnehmen zu wollen, sagte ein Sprecher am Freitag.

Insgesamt wurden 22 Personen die der rechten Szene zugeordnet werden befragt bzw. überprüft.



Dabei untersagte die #Bpol einer Frau und neun Männern die Ausreise nach #Sofia



Die Pässe dieser Personen wurden vorübergehend eingezogen. #Bpol #Flughafen #Dortmund pic.twitter.com/nCQugODQuy — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) February 21, 2020

Mitglieder wollten wohl zu einem Treffen von Rechtsextremen

Einer Frau und neun Männern wurde die Ausreise untersagt. Ihre Pässe wurden vorübergehend eingezogen. Auf Twitter schrieb die Bundespolizei, es handele sich bei den gezielt kontrollierten Personen um Deutsche.

Ziel der Personen aus dem rechten Spektrum sei wahrscheinlich der sogenannte Lukovmarsch, der am Samstagabend in Sofia stattfindet. Er gelte seit Jahren als Treffen Rechtsextremer aus dem In- und Ausland, sagte der Sprecher. (red/dpa)