An Karneval Dunja Hayali beschimpft: Rassismus-Eklat in Dortmunder Bahn

Dortmund. ZDF-Moderatorin Dunja Hayali verbrachte Weiberfastnacht in NRW. In guter Erinnerung behält sie den Heimaturlaub jedoch nicht.

Prominente Fernsehmoderatorin von Karnevalisten attackiert

Teenager brüllen: „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus.“

Emotionaler Instagram-Post von Dunja Hayali

Die gebürtige Westfälin berichtet auf ihrem Instagram-Account von einem schockierenden Vorfall am 9. Februar in Dortmund. Demnach habe sie Weiberfastnacht bei ihrer Familie in NRW verbracht, sich am Freitag mit einer Freundin auf den Rückweg Richtung Berlin gemacht.

„Deutschland den Deutschen. Ausländer raus.“

In der Dortmunder Bahn habe sich dann eine Gruppe Teenager mit Schnapsflaschen in der Hand zum Ausstieg bereit gemacht. Hayali schwant zunächst nichts Böses. Doch „während ich fast wieder in meinen Gedanken versunken war, rief die eine in meine Richtung diesen Spruch: ‚Deutschland den Deutschen. Ausländer raus.‘“

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali wurde für ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 2018 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Foto: Hannes P Albert / dpa

Die engagierte Journalistin mit irakisch-christlichen Wurzeln beschreibt detailliert, was diese Anfeindung in ihr auslöste: „In meinem Kopf Kettenreaktion. Sage ich was? Was sage ich? Lege ich mit ihr an? Wie lege ich mit ihr an? Muss ich das filmen? Bringe ich meine Begleitung in Gefahr? Was mache ich mit dem Gepäck? Ist es Provokation oder Position? Ist es das wert, sich jetzt mit besoffenen Idioten auseinanderzusetzen?“

Niemand sprang Hayali zur Seite

Währenddessen hätten sich die Bahn-Türen geschlossen, sie habe der Gruppe lediglich noch hinterherrufen können. Besonders entsetzt zeigt sich Hayali darüber, dass offenbar keiner der Fahrgäste sich an der rassistischen Anfeindung zu stören schien: „Übrigens: niemand außer uns in der S-Bahn reagierte.“

„Kein Punktsieg für Faschos“

Durch ihre Arbeit und öffentliche Auftritte setzt Hayali sich aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Am Ende ihres langen Textes bei Instagram will die Moderatorin eines klarstellen: „Und nein, solltet ihr kleinen Faschos das lesen – es ist kein Punktsieg für euch. Es war und ist eine Mahnung und Ermutigung an mich selbst, mich weiter mit Halt und Haltung gegen all das einzusetzen, mich einzumischen und niemals einzuknicken.“ (Red)

Mehr aus Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund