Dortmunder U: „Fliegende Bilder“ werden runderneuert

Dortmund. Die „Fliegenden Bilder“ vom Dortmunder U sind in die Jahre gekommen. Deshalb startet nun eine Rundum-Erneuerung. Bis Jahresende ruhen die Bilder.

Tauben, schäumendes Bier, schwarz-gelbe Kickerfiguren oder auch ein Statement gegen Rechts: Seit zehn Jahren leuchten die „Fliegenden Bilder“ vom Dortmunder U und gehören längst zum Stadtbild. Inzwischen ist die Installation jedoch in die Jahre gekommen und teilweise beschädigt. Deshalb startet nun startet die Erneuerung.

Austausch der Fliegenden Bilder im laufenden Betrieb nicht möglich

Seit diesem Montag werden die rund 6000 LED-Lamellen in der Dachkrone sowie die dazugehörigen Steuermodule ausgetauscht. „Zudem erhält die Technik ein Upgrade, so dass die optische Darstellung der Bilder, die Langlebigkeit und die Energieeffizienz deutlich verbessert werden“, teilt die Stadt Dortmund mit. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum Jahresende dauern. Bis dahin ruhen die „Fliegenden Bilder“ – ein Austausch im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

Zusätzlich ist eine neue Zuspieltechnik erforderlich, die noch beschafft werden muss. Sie soll innerhalb des ersten Quartals 2021 installiert werden. Voraussichtlich wird es daher im Februar 2021 zu einer weiteren mehrwöchigen Phase kommen, in der am Dortmunder U keine bewegten Bilder zu sehen sein werden, so die Stadt.

Installation hat national wie international Aufmerksamkeit erfahren

Die Installation aus 1,2 Millionen LEDs mit den mal witzigen, mal politischen, häufig auch tagesaktuellen Statements des Künstlers Adolf Winkelmann hat nach Angaben der Stadt national wie international Aufmerksamkeit erfahren. Seit Eröffnung des denkmalgeschützten Gebäudes 2010 als Zentrum für Kunst und Kreativität leuchten sie nahezu ununterbrochen.

Für die Instandsetzung hat der Rat der Stadt bereits ein Budget von rund 2,6 Millionen Euro bewilligt. Der Künstler Adolf Winkelmann ist eng in die Erneuerungsarbeiten einbezogen. (red)