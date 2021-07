Dortmund: Zoo freut sich über Nachwuchs bei den Seelöwen

Dortmund. Die Seelöwen im Dortmunder Zoo haben Nachwuchs bekommen. Besucher müssen sich aber noch gedulden, bis sie die junge Seelöwin bestaunen können.

Der Dortmunder Zoo freut sich über Nachwuchs bei den Seelöwen. Bereits vor etwa zwei Wochen brachte Seelöwin Nixe ihre Tochter zur Welt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Für die zwölfjährige Mutter sei es bereits das zweite Jungtier gewesen, der sechsjährige Seelöwenbulle Triton sei zum ersten Mal Vater geworden.

Dortmunder Zoo: Robben-Anlage derzeit noch gesperrt

Mutter Nixe wirkt in ihrer Mutterrolle sehr routiniert und ist mit ihrer Tochter sehr geduldig“, hieß es in der Mitteilung. Die beiden verbrachten die ersten Tage nach der Geburt gemeinsam in einem Gehege, abseits von den anderen Robben.

Das Seelöwen-Jungtier im Dortmunder Zoo wurde vor zwei Wochen geboren. Foto: Stella Gehrmann / dpa

Besucher müssen sich laut Stadt aber noch ein wenig gedulden, bis sie die junge Seelöwin bestaunen können: Wegen Bauarbeiten ist die Robben-Anlage derzeit gesperrt. (dpa)

