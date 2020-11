Dortmund: Wirt öffnet trotz Corona - Polizei schließt Bar

Dortmund. Die Polizei hat am Montagabend in Dortmund eine Shisha-Bar dicht gemacht, die trotz Teil-Lockdowns geöffnet hatte. Die Scheiben waren zugeklebt.

Munterem Treiben in einer Bar trotz des coronabedingten Teil-Lockdowns hat die Polizei in Dortmund ein Ende bereitet. Hinter zugeklebten Scheiben der Gaststätte eines 21-Jährigen hielten sich am Montagabend mehrere Menschen auf, rauchten Shisha-Pfeife und tranken Alkohol, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zudem konnte der 21-Jährige die notwendigen Genehmigungen für den Ausschank und den Betrieb der Gaststätte nicht vorweisen. Er habe die Bar erst vor wenigen Tagen erworben, gab er an. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Polizei stellt bei Kneipen-Gast Drogen sicher

Bei einem seiner Gäste, einem 23-Jährigen, stellte die Polizei zudem eine Plastiktüte mit Cannabis sicher. Sie sei bei ihm in „dealer-typischer Stückelung“ sichergestellt worden, berichtete die Polizei. Auch der 23-Jährige wurde angezeigt.

+++ Halten Sie sich beim Thema Corona auf dem Laufenden: Hier können Sie unseren täglichen kostenlosen Corona-Update bestellen +++

Der Einsatz war an der Gerichtsstraße. Die Kontrolle erfolgte am Montagabend um 21.40 Uhr. (mit dpa)