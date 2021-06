Dortmund: 22-Jähriger nach Streit im Westpark erschossen

Dortmund. Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag im Dortmunder Westpark erschossen worden. Am Samstagmittag nahm die Polizei einen 21-Jährigen fest.

Wie der zuständige Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Mittag auf Anfrage mitteilte, konnte am Samstagmittag ein dringend tatverdächtiger 21-Jähriger festgenommen werden. Nach Angaben Domberts waren die beiden Dortmunder in der Nacht im Westpark aufeinander getroffen. Beide waren jeweils in Gruppen unterwegs, zwischen denen es schließlich zum Streit kam.

Beim zweiten, wohl zufälligen Treffen, drückte 21-Jähriger ab

Nachdem sich das Geschehen zunächst aufgelöst hatte, trafen die beiden jungen Männer wenig später erneut aufeinander - offenbar zufällig. Im Verlauf des dann folgenden Streits soll der 21-Jährige die Waffe gezogen und auf seinen Kontrahenten geschossen haben.

Die Polizei erhielt Hinweise auf den Täter und konnte ihn am Samstagmittag in seiner Wohnung festnehmen. Er soll noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. (JeS)

