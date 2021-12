Symbolbild. Im Hauptbahnof Dortmund kam es zu dem Streit, der in einen Tumult führte. In den mischte sich plötzlich ein Unbekannter gewaltsam ein.

Polizei Dortmund: Unbeteiligter schlägt in Streit mit Schlagring zu

Dortmund/Hagen. Ein 39-Jähriger ist bei einem Streit im Dortmunder Hauptbahnhof schwer im Gesicht verletzt worden. Ein Unbeteiligter schlug plötzlich zu.

Bei einem offenbar von ihm angezettelten Streit ist am späten Samstagabend ein 39-jähriger Mann im Hauptbahnhof Dortmund schwer im Gesicht verletzt worden. Er wurde plötzlich von einem Unbeteiligten attackiert.

Mit einem Schlagring habe der Täter dem 39-Jährigen ins Gesicht geschlagen und eine blutende Wunde verursacht, berichtete am Sonntag die Bundespolizei. Danach sei der Unbekannte geflüchtet.

Streit im Hauptbahnhof begann mit Worten, dann kam es zum Tumult

Mitarbeiter im ServicePoint in der Haupthalle des alarmierten um 20.55 Uhr die Bundespolizei. Der 39-Jährige aus Bergkamen hatte zuvor einen 16-Jährigen aus Hagen in einer Gruppe mehrfach beleidigt und ihm auch Schläge angedroht, teilte die Bundespolizei mit. Der habe verbal begonnen und sei dann in körperliche Gewalt ausgeartet, berichtete die Bundespolizei. Denn der Bergkamener habe den 16-Jährigen schließlich geschubst, der sich dann mit Faustschlägen gewehrt habe.

In den Tumult habe sich plötzlich ein Unbekannter eingemischt, teilte die Polizei mit. Er soll dem 39-Jährigen unvermittelt mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen haben. Der Schlag hatte eine heftig blutende Wunde im Gesicht des Bergkameners verursacht. Danach verschwand der Täter.

Bundespolizei leitete Strafverfahren ein

Die Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg, berichtete die Bundespolizei. Nun werden Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof ausgewertet, um den Täter zu ermitteln.

Gegen den Bergkamener wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem ermittelt die Bundespolizei gegen ihn wegen Bedrohung und Beleidigung. Der 16-Jährige aus Hagen bekam eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, berichtete die Bundespolizei. (dae)

