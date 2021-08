Unbekannte haben Jugendliche in Dortmund ausgeraubt. Die Polizei sucht die Täter.

Blaulicht Dortmund: Unbekannte rauben Jugendliche an U-Bahn aus

Dortmund-Scharnhorst. Zwei Jugendliche sind in Dortmund-Scharnhorst von Unbekannten verletzt und ausgeraubt worden. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Eine 16-Jährige sowie ein 18-Jähriger sind am Mittwochabend in Dortmund-Scharnhorst von unbekannten Männern verletzt und beklaut worden. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Beide Betroffene hätten laut Polizei gegen 23.30 Uhr an der Haltestelle „Droote“ die U-Bahn verlassen – wie auch zwei unbekannte Männer. Sie folgten den Jugendlichen und schlugen sowie traten an einem Parkplatz auf der Straße „Droote“ auf sie ein, so die Polizei. Anschließend klauten sie eine Bluetooth-Musikbox und flüchteten zu Fuß.

Dortmund: Täter etwa 18 Jahre alt

Die Jugendliche seien leicht verletzt worden. Sie beschreiben die Täter als etwa 18 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß. Zudem hätten sie mit einem arabischen Akzent gesprochen und schwarze Kapuzenpullover getragen. Die Kriminalwache der Dortmunder Polizei nimmt Hinweise unter der 0231-132-7441 entgegen. (juh)

