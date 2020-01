Dortmund/Münster. In Dortmund wird es vorläufig wohl kein Dieselfahrverbot geben. Stadt will Grundzüge der Schlichtung im Streit mit der Umwelthilfe präsentieren.

Dortmund: Stadt kommt wohl um Dieselfahrverbot herum

Im Streit um drohende Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Dortmund verkündet das Oberverwaltungsgericht an diesem Mittwoch das Ergebnis von Schlichtungsgesprächen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und das Land hatten sich im Streit um den Luftreinhalteplan für die Revierstadt auf Vermittlung des OVG am 14. Januar zusammengesetzt. Dass die über vier Stunden dauernde Schlichtung wohl erfolgreich war, sickerte bereits am Dienstag durch.

Die Stadt Dortmund sprach in einer Einladung zu einer Pressekonferenz am Mittwoch von einer möglichen Einigung auf Grundzüge. Details waren aber vorab nicht bekannt. Und die Stadt hielt sich in ihrer Mitteilung betont im Konjuktiv und teilte mit: "Bis (diesen) Mittwoch, 12 Uhr, läuft eine vereinbarte Bedenkzeit. Bis dahin müssen alle Beteiligten dem Vergleich zustimmen. Ob es zu einem Vergleich kommt, wird nach 12 Uhr durch das OVG veröffentlicht.

Dieselfahrverbot: Schlichtungsgespräche zu Oberhausen, Gelsenkirchen und Bochum im Februar

Auch mit Vertretern der Stadt Bonn hatte es am 14. Januar Vergleichsverhandlungen gegeben. Das Ergebnis verkündet das OVG am Donnerstag.

Überhöhte Stickstoffdioxid-Werte (NO2) sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt. Andere Städte könnten folgen, wenn der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel nicht eingehalten wird. In Dortmund und Bonn wurde der Grenzwert in den zurückliegenden Monaten immer mal wieder überschritten.

Stadt Essen startet "umweltsensitive" Ampelschaltung

Am 11. Februar stehen Gespräche für die Städte Wuppertal und Hagen an. Einen Tag später geht es um Oberhausen, Gelsenkirchen, Bochum, Bielefeld, Paderborn und Düren.

In Essen sollen unterdessen ab Februar erste Maßnahmen starten, die Luftqualität zu verbessern. Auf der viel befahrenen Alfredstraße soll eine intelligente Ampelschaltung helfen, dass der Verkehr besser fließt. Diese sogenannten umweltsensitive Signalsteuerung ist zentraler Bestandteil des Vergleichs, den die Stadt Essen und das Land NRW mit der Deutschen Umwelthilfe vor dem OVG in Münster im vergangenen Jahr geschlossen hatten. (mit dpa)