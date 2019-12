Dortmund. Im Januar könnten eine oder mehrere Bomben entschärft werden. Davon dürften im Dortmunder Klinikviertel mehrere tausend Menschen betroffen sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dortmund: Stadt bereitet Großevakuierung im Klinikviertel vor

Die Stadt bereitet sich auf einen der größten Evakuierungseinsätze in der Geschichte Dortmunds vor. Am Samstag, 11. Januar, beginnt der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit Sondierungsarbeiten an Bombenverdachtspunkten im Klinikviertel, die im Zusammenhang mit Bauprojekten ausfindig gemacht worden waren. Die drei Punkte liegen an der Beurhausstraße, der Luisenstraße und im Kreuzungsbereich Rheinische Straße und Westentor. Mehrere tausend Menschen dürften betroffen sein.

Im Zuge der Aufgrabungen werden am Sonntag, 12. Januar 2020, eine - oder auch mehrere - Bomben im Bereich des Klinikviertels entschärft. Dies hat zur Folge, dass das betroffene Gebiet und die dort wohnende Zivilbevölkerung am Sonntag ab 8 Uhr evakuiert werden.

Die Evakuierung der Städtischen Kliniken und der Johannesklinik beginnen bereits am Samstag, 11. Januar. Anwohner werden gebeten, eigenständig ihre Wohnung oder ihr Haus bis 8 Uhr zu verlassen.

Stadt Dortmund informiert über Internet-Seite und Social Media-Kanäle

Die Grafik zeigt die Radien rund um die Verdachtspunkte. Foto: Stadt Dortmund

Die Anwohner werden Anfang Januar noch durch Flugzettel zur Evakuierung informiert. Alle Maßnahmen würden zwischen der Stadt, den Kliniken und den zuständigen Dienststellen des Landes - Polizei und Bezirksregierung - und allen weiteren Akteuren abgestimmt, verspricht die Verwaltung.

Die Stadt Dortmund werde alle Betroffenen weiterhin frühzeitig und kontinuierlich über www.entschaerfung.dortmund.de und die Social Media-Kanäle informieren und am Evakuierungstag den jeweils aktuellen Stand der Maßnahme mitteilen, hieß es.

Einschränkungen wird es auch bei Bus und Bahn, im Fernreiseverkehr am Hauptbahnhof und am Flughafen Dortmund geben. Die Planungen dazu laufen mit allen Partnern. Im Klinikviertel wird es rund um die Beurhausstraße Halteverbote geben. Diese gelten von Freitag, 10.1., bis Dienstag, 14.1., und sind für die Räumung der Kliniken nötig.

Die eigens eingerichtete Informationsstelle der DOline ist ab Samstagmorgen, 11. Januar, um 6 Uhr bis zum Ende der Maßnahme unter 0231/5013247 - zeitgleich mit dem Bürgertelefon der Polizei unter 0231/1325555 - geschaltet.