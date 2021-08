Dortmund: Polizei stoppt Randalierer mit Elektroschock-Gerät

Dortmund. Nach einem Streit unter Bekannten musste die Dortmunder Polizei einen Randalierer aufhalten. Dabei nutzte die Polizei einen Elektroschocker.

Mit einem Elektroschock-Gerät hat die Polizei am Wochenende in Dortmund einen Randalierer gestoppt. Der 31-Jährige soll am Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus zwei 20 und 23 Jahre alte Männer unter anderem mit Flaschen beworfen und eine Wohnungstür eingetreten haben.

Als die Polizei kam, habe er gerade gegen eine weitere Tür getreten. Als die Beamten den Mann ansprachen, habe er sofort aggressiv reagiert und sei auf sie zugelaufen, berichtete die Polizei am Montag.

Arzt ordnet vorsorgliche Untersuchung des Verdächtigen an

Die Polizisten hätten daraufhin ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) zur Vermeidung weiterer Gewalttaten eingesetzt. Anschließend sei der Mann fixiert worden. Ein Arzt ordnete eine vorsorgliche Kontrolle des Tatverdächtigen in einem Krankenhaus an.

Auch der 23-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Tat vorangegangen war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Streit mit einem Bekannten sowie ein „augenscheinlich starker“ Alkoholkonsum. Ermittelt wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Elektroschocker sorgt für kurzzeitige Lähmung

Die seit Jahresbeginn von vier NRW-Polizeibehörden getesteten Elektroschock-Geräte schießen zwei Pfeilelektroden in den Körper des Angreifers. An daran befestigten Kabeln werden anschließend Stromimpulse abgegeben, die auf das Nervensystem wirken und eine kurzzeitige Lähmung verursachen.

Die Polizisten können den Verdächtigen dann überwältigen, „ohne weitere Gewalt anwenden zu müssen“, wie das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) erklärt. Die Impulsgeräte werden von der Polizei in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und im Rhein-Erft-Kreis getestet. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2022 erwartet. (dpa)

