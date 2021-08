Dortmund: Polizei löst Versammlung mit 400 Jugendlichen auf

Dortmund. Drei Influencer riefen ihre Follower auf, für ein Videodreh an den Dortmunder Phoenixsee zu kommen. Die Polizei löste das illegale Treffen auf.

Influencer haben am Dortmunder Phoenixsee einen Massenauflauf von Jugendlichen verursacht - und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Im Internet haben die Influencer ihre Follower dazu aufgerufen, für ein Videodreh an den See zu kommen. Am Donnerstagnachmittag seien tatsächlich etwa 400 Jugendliche zusammengeströmt, erklärte die Dortmunder Polizei am Freitag. Die Stadt stufte die Aktion als nicht genehmigte Veranstaltung ein und rief die Polizei zur Hilfe. Die stoppte die drei Influencer, noch bevor sie zu den Fans stoßen konnten.

Zeugen bemerkten viele Jugendliche am Phönixsee

Polizeibeamte konnten die Influencer noch vor ihrem Eintreffen am mutmaßlichen Veranstaltungsort gegen 17.15 Uhr anhalten und kontrollieren. Das Trio erhielt Platzverweise. Zudem leitete die Stadt Dortmund ein Verfahren wegen einer nicht genehmigten Veranstaltung ein.

Zeugen meldeten sich am Nachmittag bei der Dortmunder Polizei, die bemerkten, dass sich immer mehr Jugendliche am Phoenixsee versammelten. „Wir haben Hinweise aus der Bevölkerung bekommen und denen sind wir nachgegangen“, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nun laufen die ersten Ermittlungen gegen die Influencer: „Diejenigen, die zu der illegalen Versammlung aufgerufen haben, tragen die Verantwortung dafür“, erklärte der Sprecher.

Ob die Jugendlichen, die an der illegalen Versammlung teilgenommen haben, ebenfalls polizeiliche Maßnahmen befürchten müssen, steht bislang noch nicht fest. „Wir müssen erstmal prüfen, was vorwerfbar ist und was generell am Phoenixsee vorgefallen ist“, so der Polizeisprecher weiter. (dpa/ots)

