Rechtsextremismus Dortmund: Polizei kündigt Videoüberwachung in „Nazi-Kiez“ an

Dortmund. Die Polizei in Dortmund weitet ihre Video-Überwachung aus. Hinzu kommen Straßen im „Nazi-Kiez“ im Stadtteil Dorstfeld und in der Nordstadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dortmund: Polizei kündigt Videoüberwachung in „Nazi-Kiez“ an

Die Polizei Dortmund setzt in einem von vielen Rechtsextremen bewohnten Straßenzug künftig Kameras ein. Nach eingehender Prüfung der Pläne hat der Polizeipräsident die Videobeobachtung für die Straße im Stadtteil Dorstfeld am Dienstag angeordnet, wie die Behörde mitteilte. Seit Jahren bewohnen Rechtsextreme dort mehrere WGs und versuchen mit Graffiti oder Fahnen, das Gebiet als - wie sie es formulieren - „Nazi-Kiez“ für sich zu reklamieren.

Vorangegangen waren Anfragen an Hauseigentümer und Gespräche mit Lokalpolitikern und Stadtverwaltung, teilte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange am Dienstag mit. „Das Ergebnis der Prüfung liegt nun vor, so dass wir zeitnah mit der Umsetzung in einem Teilbereich der Münsterstraße und in der Emscherstraße beginnen können.“

Polizei will „Angstraum“ in Dorstfeld entschärfen

Die Videoüberwachung soll die Polizei bei ihrer bereits intensiven Arbeit vor Ort unterstützen, den Straßenzug für Andersdenkende sicherer zu machen, hieß es. „In Dortmund darf es keinen Winkel geben, in dem sich Rechtsextremisten eine Parallelwelt erschaffen“, betonte Lange.

Während es an der Münsterstraße in der Nordstraße darum gehe, einem laut Polizei „lebhaften Geschäftsviertel mit vielen Läden, Cafés, Bars und Restaurants“ besonders den Drogenhandel zu bekämpfen, soll die künftige Videoüberwachung in der Emscherstraße im Stadtteil Dorstfeld helfen, einen bisherigen „Angstraum“ durch Rechtsextremisten zu entschärfen.

Videoüberwachung an der Brückstraße wird verlängert

Auch an zwei weiteren Standorten in der Stadt setzt die Polizei Kameras zur Kriminalitätsbekämpfung ein. So wird die seit 2016 laufende Kameraüberwachung in der Brückstaße in der Innenstadt fortgesetzt. Die Einsätze und Delikte bei der dort typischen Straßenkriminalität seien rückläufig. Künftig soll zudem in der Nordstadt eine Straße von der Polizei mit Kameras beobachtet werden. Dort soll die Straßenkriminalität mit Delikten wie Diebstahl, Raub, Körperverletzung und Drogenhandel eingedämmt werden.

Die Polizei darf an Kriminalitätsbrennpunkten unter bestimmten Voraussetzungen sichtbare Videokameras einsetzen, um Straftaten zu verhüten oder sie besser aufklären zu können. Jedoch muss laut Polizeigesetz ein Polizist auf der anderen Seite der Kamera sitzen, um im Gefahrenfall sofort eine Streife zu dem betreffenden Ort schicken zu können. (mit dpa)

Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen 1 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Mit Durchsuchungsbeschlüssen öffnete die Polizei am Morgen mehrere Türen, um Beweise sicherzustellen. Hier in der Emscherstraße. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Auch in einer Wohnanlage am Vogelpothsweg wurde eine Wohnung durchsucht. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Mit Durchsuchungsbeschlüssen öffnete die Polizei am Morgen mehrere Türen, um Beweise sicherzustellen. Hier in der Emscherstraße. Foto: Peter Bandermann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Gesperrt war auch die Emscherstraße. Hier steht ein von mehreren Neonazis bewohntes Haus. Darin durchsuchte die Polizei Wohnungen und stellte Beweise sicher. Foto: Peter Bandermann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Mit Durchsuchungsbeschlüssen öffnete die Polizei am Morgen mehrere Türen, um Beweise sicherzustellen. Hier in der Emscherstraße. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Mehrere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Auch in einer Wohnanlage am Vogelpothsweg wurde eine Wohnung durchsucht. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen Auch in einer Wohnanlage am Vogelpothsweg wurde eine Wohnung durchsucht. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 12 Polizei-Razzia in Neonazi-Wohnungen In der Wohnung am Vogelpothsweg wurden unter anderem Laptops beschlagnahmt. Foto: René Werner / IDA News Stimmen Sie ab 0 Bewertungen