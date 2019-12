Dortmund. Courage hat ein Mann in Dortmund bewiesen. Als in einem Nachbarhaus ein Brand ausbrach, griff er zu seinem Gartenschlauch und half beim Löschen.

Dortmund: Nachbar bekämpft Hausbrand mit Gartenschlauch

Mit einem Gartenschlauch hat ein couragierter Nachbar ein Feuer in einem Dortmunder Mehrfamilienhaus bekämpft - selbst als die Feuerwehrleute schon eingetroffen waren. Als die Einsatzkräfte einrückten, zielte der Mann bereits mit einem kräftigen Wasserstrahl auf die Flammen in Richtung Treppenflur, wie die Feuerwehr Dortmund am Freitag mitteilte. „Er hat auch noch weiter gelöscht, als wir schon längst aktiv waren“, schilderte ein Sprecher.

Aus dem Mehrfamilienhaus seien alle vier anwesenden Personen über Drehleitern gerettet worden. Sie kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. 90 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen - plus dem tatkräftigen Nachbarn.

Er habe zwar gewusst, dass er das Feuer nicht löschen könne, zitierte die „Bild“-Zeitung den Mann. Aber: „Ich dachte mir, es ist immer noch besser als nichts zu tun.“ Laut Feuerwehr ist das Haus unbewohnbar. Was die Ursache für den Brand am ersten Weihnachtstag war, blieb zunächst unklar. (dpa)