Dortmund: Mutmaßlicher Ladendieb verletzt drei Angestellte

Dortmund. Bei einem Fluchtversuch hat ein mutmaßlicher Ladendieb in Dortmund drei Angestellte verletzt. Die Polizei nahm den 21-Jährigen vorläufig fest.

Die Dortmunder Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Nach Behördenangaben verletzte der Mann bei einem Fluchtversuch drei Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts leicht.

Ein Ladendetektiv hatte am Dienstagmittag (17. August) in einem Geschäft auf dem Westenhellweg beobachtet, wie der 21-jährige Mann mit Kleidungsstücken in eine Umkleide ging – aber ohne sie wieder herauskam. Offenbar hatte er sich die Stücke unter seinen eigenen Klamotten angezogen, heißt es von der Polizei. Zwei Detektive sprachen den mutmaßlichen Dieb demnach an, woraufhin dieser fliehen wollte.

Dortmund: 21-Jähriger will fliehen – und verletzt drei Angestellte

Bei dem Fluchtversuch schubste er einen Mitarbeiter zu Boden, einen weiteren biss er. Erst als ein dritter Mitarbeiter hinzukam, konnte der Mann festgehalten werden, so die Dortmunder Polizei. Alle drei Angestellten verletzten sich dabei leicht. Polizisten nahmen den 21-Jährigen daraufhin vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. (juh)

