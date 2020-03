Dortmund: Mann (33) getötet - Polizei nimmt Ehefrau fest

Dortmund. In Dortmund ermittelt eine Mordkommission. Die Polizei hat dort einen 33-Jährigen tot in einer Wohnung gefunden. Die Hintergründe sind unklar.

Bei einem Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Wickede ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ein 33-jähriger Mann getötet worden. Die Polizei nahm noch am Tatort die Ehefrau (34) fest. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar.

In unmittelbarer Nähe des Tatorts landete ein Rettungshubschrauber. Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine Mordkommission gebildet. Weitere Angaben machten die Ermittlungsbehörden am Donnerstag nicht.