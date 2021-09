Dortmund: Mädchen schlagen Flasche gegen Bundespolizei-Auto

Dortmund/Bochum. Mit einer Sektflasche haben zwei Jugendliche ein Auto der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund beschädigt. Sie stellten sich. Ihr Motiv: Frust.

Zwei Jugendliche haben am Hauptbahnhof Dortmund ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei beschädigt. Die beiden 14- und 16-jährigen Mädchen warfen eine Sektflasche gegen ein Fenster und sagten später gegenüber der Polizei, sie hätten auch noch eine weitere Scheibe beschädigen wollen.

Gegen 8.20 Uhr am Samstagmorgen hatten die beiden Jugendlichen bei der ihre Aktion gebeichtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten stellen daraufhin fest, dass eine Seitenscheibe an einem ihrer Fahrzeuge ein Loch aufwies. Zudem wurde eine zerbrochene Sektflasche sichergestellt, berichtete die Polizei.

Polizeifahrzeug beschädigt: Mädchen handelten aus Frust

Wie sich zudem zeigte, seien die Mädchen der Polizei bereits bekannt. Sie hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag „zigmal die Bundespolizei angerufen und unter anderem eine Notlage vorgetäuscht“, teilte die Polizei mit.

Aus Frust über die Bundespolizei hätten sie schließlich die Scheibe eingeschlagen, begründeten sie bei ihrer Vernehmung. Weil die 16-Jährige zudem erklärt habe, „man hätte noch eine weitere Scheibe einwerfen sollen“, geht die Polizei von Vorsatz aus.

Nun läuft ein Strafverfahren gegen die beiden, wegen Vandalismus. Die Mutter der 14-Jährigen, die aus Bochum kommt, wurde erneut angerufen, damit sie ihre Tochter in Obhut nimmt. Für die 16-Jährige sei das Dortmunder Jugendamt zuständig, teilte die Polizei mit. Beide Mädchen konnten die Wache schließlich wieder verlassen. (dae)

