Dortmund: Lkw verliert 250 Bierkästen im Autobahnkreuz West

Dortmund. Rund 250 Kästen Bier hat ein Lastzug am Montagabend im Kreuz Dortmund-West verloren. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Ein mit Bierkästen beladener Lastzug hat am Montagabend den größten Teil seiner Ladung im Autobahnkreuz Dortmund-West verloren. Bierkästen, Bierflaschen und jede Menge Scherben verteilten sich auf der Abfahrt der A40 auf die A45. Die Abfahrt wurde gesperrt.

Gegen 20.10 Uhr war der Lastzug unterwegs, als es in der Abfahrt zur A45 plötzlich schepperte. Laut Polizei krachten 200 bis 250 Bierkästen mit Glasflaschen auf die Fahrbahn und hinterließen ein Scherben-Meer.

Immerhin: Ein ‘Bier-See’ entstand nicht, denn die Flaschen waren leer, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Informationen am Montagabend war der Fahrer wohl zu schnell von der A40 abgefahren. Außerdem soll die Ladung nicht richtig gesichert gewesen sein.

Aufräumarbeiten dauerten bis zum frühen Morgen

Mit einem Radlader wurden die Bierkästen aufgesammelt. Anschließend musste die Autobahnmeisterei mit einer Kehrmaschine die Scherben zusammenfegen und die Fahrbahn reinigen. Um 1.02 Uhr in der Nacht war die Fahrbahn wieder frei, teilte die Autobahnpolizei am Dienstag auf Nachfrage mit.

Ein weiterer Lastzug mit Getränkekisten hatte am Montag in Dortmund Ladung verloren, berichtete die Polizei am Dienstag: In der Anschlussstelle Dortmund-Mengede auf der A2 flogen gegen 14.50 Uhr Getränkekisten und Flaschen auf die Fahrbahn.

Der Einsatz für die Feuerwehr war jedoch weit weniger aufwändig als dann am Abend: Nach 40 Minuten sei alles aufgeräumt gewesen, berichtete die Polizei. Es flogen nur wenige Getränkekisten vom Lastzug - und „ca. 15 Flaschen“. (sh)