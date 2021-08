Dortmund: Kranwagen kollidiert mit Brücke - Zwei Verletzte

Dortmund. Ein Kranwagen ist an einer Baustelle in Dortmund mit einer Brücke kollidiert. Die Insassen verletzten sich und kamen ins Krankenhaus.

An einer Baustelle auf der Bundesstraße 236 ist ein Kranwagen in Dortmund mit einer Brücke kollidiert. Zwei Insassen des Fahrzeugs wurden verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag.

Laut Angaben eines Polizeisprecher schätzte der Lkw-Fahrer am Dienstag kurz hinter dem Kreuz der Autobahn 2 die Höhe der Brücke falsch ein und blieb mit dem Kran hängen. Die beiden Insassen seien beim abrupten Bremsen verletzt worden.

Dortmund: Statiker überprüft Brücke, keine Sperrung vorgesehen

Ein Statiker soll nun die leicht beschädigte Brücke überprüfen, sagte der Polizeisprecher. Sie müsse aber nicht gesperrt werden. Der Verkehr auf der B 236 sei durch den Unfall zunächst nicht beeinträchtigt gewesen. (dpa)

